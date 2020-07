Atacante do Fluminense testa positivo para Covid-19 e está fora da final do Carioca

Fluminense e Flamengo fazem o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca neste domingo (12)

DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Fluminense terá mais um desfalque na final do Carioca contra o Flamengo



O atacante Wellington Silva, do Fluminense, testou positivo para Covid-19 e não vai jogar a primeira partida da final do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, neste domingo (12), no Maracanã. O clube informou que o teste foi realizado na manhã de hoje. O atleta está isolado e acompanhado pelo departamento médico. Pouco antes, o Flamengo também conduziu testes no elenco e comissão técnica e confirmou que os resultados foram negativos.

Este é mais um desfalque do Fluminense para a decisão. Além de Wellington Silva, também estão fora do jogo de hoje o meia Paulo Henrique Ganso, com lombalgia, o atacante Fred, com dores no pé, e o zagueiro Nino, que sofreu uma entorse no joelho. O time já divulgou os relacionados para a partida e confirmou que Nenê, um dos destaques do elenco, vai pro jogo.

Flamengo e Fluminense se enfrentam novamente após o título do Flu na Taça Rio, nos pênaltis, na quarta-feira (8). O jogo de hoje será transmitido novamente pela FluTV, canal do clube no YouTube. O segundo jogo da final, com mando do rubro-negro, terá transmissão do SBT.

Veja os relacionados do Fluminense para o jogo:

Goleiros: Marcos Felipe e Muriel

Laterais: Egídio, Gilberto e Orinho

Zagueiros: Digão, Luccas Claro e Matheus Ferraz

Meias: André, Dodi, Hudson, Michel Araújo, Miguel, Nenê, Yago Felipe e Yuri

Atacantes: Caio Paulista, Evanilson, Fernando Pacheco, Luiz Henrique e Marcos Paulo