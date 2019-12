Athletico-PR anuncia a contratação de Dorival Júnior

Ivan Storti/Santos FC Dorival Júnior é o novo treinador do Athletico-PR



O Athletico-PR anunciou no fim da tarde desta sexta-feira o nome de seu novo treinador. Trata-se de Dorival Júnior. As partes assinaram um contrato de dois anos, e a confirmação veio por meio de uma nota divulgada pelas redes sociais do clube.

Dorival viajará a Curitiba no dia 5 de janeiro. Ele levará consigo o auxiliar Lucas Silvestre e o analista de desempenho Leonardo Porto.

“É uma honra poder vestir essa camisa, uma camisa pela qual eu tenho um respeito muito grande, uma admiração por todo o trabalho que está sendo desenvolvido”, disse Dorival Junior ao site oficial do Athletico-PR. “Agora, tenho a oportunidade de estar à frente desta grande equipe. Tenho certeza de que darei meu máximo para que a torcida athleticana continue tendo grandes resultados, continue sonhando alto”, completou.

O treinador será o responsável por substituir Tiago Nunes, campeão da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil nas últimas duas temporadas. Ele comandará o Corinthians em 2020.

Dorival esteve na capital do Paraná na segunda-feira. Lá, conversou com a diretoria do Athletico e passou por uma espécie de processo seletivo.

Ele não foi a primeira opção do clube. Sebastian Beccacece, Ariel Holan, Miguel Ángel Ramírez, Domènec Torrent, Gustavo Quinteros e Rogério Ceni foram procurados antes de Dorival, que está sem clube desde o fim de 2018, quando comandou o Flamengo – em outubro, o treinador passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor na próstata.