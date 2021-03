Athletico-PR anuncia Marcinho, lateral denunciado por homicídio culposo

Ex-Botafogo, o jogador se envolveu em um acidente no dia 30 de dezembro do ano passado, quando atropelou um casal de professores no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, e não prestou socorro

Reprodução/Athletico-PR Marcinho foi anunciado pelo Athletico_R



O Athletico-PR anunciou neste domingo, 28, a contratação de Marcinho, por uma temporada. Ex-lateral do Botafogo, o jogador se envolveu em um acidente no dia 30 de dezembro do ano passado, quando atropelou um casal de professores no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, e não prestou socorro. Alexandre Silva de Lima morreu no local e a mulher, Maria Cristina José Soares, faleceu na semana seguinte após passar por cirurgia. Por isso, o atleta foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. A pena prevista para esse caso é de até seis anos de prisão.

“O Athletico era tudo que eu queria. Um clube com projeto, com ambição, que quer continuar conquistando grandes coisas, figurando no mais alto nível do cenário nacional e internacional. É também um grande clube e estou muito feliz e realizado de estar aqui. Quero corresponder às expectativas”, afirmou Marcinho, sem citar o incidente no penúltimo dia 2020. O Athletico-PR, apesar das críticas sofridas nas redes sociais, também não falou sobre o tema.

Marcinho chegou ao Botafogo ainda para o elenco Sub-17, em 2013. No Sub-20, em 2016, foi Campeão Brasileiro da categoria. Em seu melhor momento na carreira profissional, em 2020, Marcinho acabou sofrendo uma lesão no joelho direito e teve de passar por um procedimento cirúrgico. O lateral vai finalizar o tratamento no Athletico, em suas primeiras semanas de trabalho.