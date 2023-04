Athletico-PR leva sufoco do Alianza Lima e empata na estreia da Libertadores

Furacão ficou com um jogador a menos no segundo tempo e conseguiu pontuar fora de casa

EFE/ Paolo Aguilar Furacão estreou fora de casa e na próxima rodada pega o Atlético-MG



A Copa Libertadores da América 2023 começou. Nesta terça-feira, 04, o Athletico Paranaense entrou em campo contra o Alianza Lima, no Peru, e ficou no empate sem gols. O Furacão fez um bom primeiro tempo, mas no segundo levou sufoco dos donos da casa depois que Thiago Heleno foi expulso aos 33 minutos. O Alianza é o atual campeão nacional, mas não vence uma partida da Libertadores há 11 anos e, apesar de pressionar o goleiro Bento, finalizava para fora ou parava na marcação. Do outro lado, o Athletico chegou em uma bola na trave de Fernandinho e com boas jogadas de Pablo e Vitor Roque. O resultado deixa os dois times empatados com 1 ponto no Grupo G. Atlético-MG e Libertad se enfrentam na quinta-feira, às 19h. Na segunda rodada, o Furacão recebe o Galo no dia 18 de abril.