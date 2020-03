Coritiba Foot Ball Club Clássico será realizado no Couto Pereira, estádio do Coritiba



O Athletico Paranaense se posicionou veementemente contra o prosseguimento do Campeonato Paranaense com público nos estádios. Em nota, o clube pediu para que seus torcedores não compareçam ao clássico contra o Coritiba, marcado para o próximo domingo, 15, mesmo diante da decisão da Federação Paranaense de Futebol de manter a partida.

O clube afirmou a decisão foi tomada “como se estivéssemos vivendo dias de normalidade”, e que por isso, será obrigado a entrar em campo. Desta forma, recomenda que os athleticanos não compareçam ao estádio, devido ao risco de contaminação e disseminação da doença.

Para cancelar o ingresso, basta comparecer às bilheterias do Estádio Joaquim Américo e solicitar o reembolso. O atendimento será prestado nesta sexta-feira, 13, e neste sábado, 14, das 10h às 18h. Por ora, o Coritiba ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Confira a nota na íntegra:

Diante dos últimos acontecimentos sobre a pandemia do Covid-19, o novo coronavírus, e das orientações do Ministério da Saúde, o Athletico Paranaense esclarece:

– A orientação do Ministério da Saúde é de que grandes eventos sejam cancelados ou adiados. O clássico está mantido para domingo (15), como se estivéssemos vivendo dias de normalidade! Dessa forma, o Clube é obrigado a entrar em campo no Couto Pereira, seguindo a continuidade do campeonato imposta pela Federação Paranaense de Futebol;

– Lamentando a manutenção do clássico com portões abertos, o Clube recomenda que os torcedores athleticanos NÃO compareçam ao estádio devido ao risco de contaminação e disseminação da doença;

– O torcedor que desejar cancelar o ingresso deve comparecer às bilheterias do Estádio Joaquim Américo para devolver a entrada e solicitar o reembolso do valor. As bilheterias estarão abertas nesta sexta-feira (13) e neste sábado (14), das 10h às 18h

Club Athletico Paranaense

Presidência