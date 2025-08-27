Athletico-PR x Corinthians: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela Copa do Brasil

Athletico-PR e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 21h30, em jogo válido pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 20h30 (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de Nilson César, comentários de Vampeta e reportagem de Victor Boni no YouTube.

