Atlético-GO terá quatro desfalques por covid-19 em partida contra o Flamengo

Informação foi confirmada pelo secretário-geral da CBF, Walter Feldman

Heber Gomes/Divulgação Clube treinou normalmente na manhã desta terça-feira para o duelo contra o Flamengo



O secretario-geral da CBF, Walfer Feldman, informou que quatro jogadores do Atlético-GO foram diagnosticados com a covid-19, e portanto, estarão fora da partida contra o Flamengo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h30, em Goiânia.

A entrevista pegou até mesmo o clube e o treinador, Vágner Mancini, de surpresa, já que não havia sido comunicado oficialmente pela CBF. O Atlético-GO ainda não tem detalhes a respeito dos atletas contaminados.

Nesta terça-feira, 11, CSA e Corinthians também tiveram problemas com o resultados dos exames. No Timão, Gil e Léo Natel não poderão viajar para Belo Horizonte, para partida diante do Atlético-MG. Já o CSA, na Série B, teve seu jogo adiado, já que 18 dos 31 atletas inscritos testaram positivo. Rival do Atlético-GO, o Goiás também estará desfalcado na rodada, diante do Athletico-PR, nesta quarta-feira, às 19h15. São 12 jogadores infectados.

Enquanto o Flamengo fará o segundo jogo na competição nacional, após perder, no Maracanã, para o Atlético-MG (0 a 1), o Atlético-GO terá sua estreia no campeonato, pois o jogo com o Corinthians, previsto para o fim de semana, foi adiado por causa da equipe paulista ter disputado a final do Estadual.

* Com Estadão Conteúdo