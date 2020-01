Atlético-MG anuncia a contratação de Guilherme Arana

Divulgação/Atlético-MG

O Atlético-MG anunciou oficialmente a contatação do lateral-esquerdo Guilherme Arana, que estava emprestado pelo Sevilla (ESP) a Atalanta (ITA). O jogador assina com o Galo até junho de 2021. No fim do vínculo, os mineiros terão que exercer os direitos de compra.

Guilherme Arana, de 22 anos, surgiu com muito sucesso no Corinthians. Com a camisa do Alvinegro, o lateral-esquerdo foi uma das estrelas do título brasileiro de 2017 e paulista do mesmo ano. O jovem também esteve no elenco do time campeão brasileiro em 2015.

Arana foi comprado pelo Sevilla no fim do Brasileirão de 2017. Com pouco espaço no time espanhol, foi emprestado no ano passado para a Atalanta. O lateral também não conseguiu mostrar seu futebol na Itália e retorna ao Brasil com alta expectativa.