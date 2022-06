Atlético-MG consegue virar sobre o Fortaleza nos minutos finais

Time tricolor conseguiu abrir 2 a 0 no primeiro tempo, mas toma três gols depois dos 30 minutos da etapa final

ALESSANDRA TORRES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Rubens (centro) comemora primeiro gol do Atlético-MG em virada sobre o Fortaleza



O Atlético-MG viveu uma grande noite neste sábado: após sair perdendo para o Fortaleza por 2 a 0, conseguiu a virada nos minutos finais do segundo tempo. A equipe tricolor abriu o placar logo aos três minutos, em um golaço de Romarinho; o mesmo atacante ampliou aos 28 da primeira etapa, concluindo belo contra-ataque. O Fortaleza conseguiu se segurar bem e o Atlético não teve chances claras de gol até os 30 minutos do segundo tempo, quando Rubens, de cabeça, aproveitou cruzamento de Vargas e diminuiu. O time alvinegro cresceu na partida e, aos 42, Igor Rabello ajeitou de cabeça para Réver, também de cabeça, empatar. Aos 51, Matheus Jussa fez contra após cobrança de falta e deu a vitória ao Atlético-MG. Com o resultado, o time comandado por Antonio Mohamed chega a 24 pontos, mesma pontuação de Corinthians, Athletico-PR e Internacional, e está na quinta posição do Brasileirão nos critérios de desempate. O Fortaleza é o 19º, com 10 pontos, cinco a menos que o América-MG, o primeiro fora da zona de rebaixamento. Agora, os dois times focam na Libertadores: o Atlético-MG enfrenta o Emelec na terça, 28, e o Fortaleza encara o Estudiantes na quinta, 30.