Seleção do Brasileirão da Jovem Pan tem base do campeão Atlético e trio do Palmeiras; Hulk é o craque

Além de emplacar sete atletas, Galo viu o técnico Cuca ser escolhido o melhor comandante do torneio, à frente do argentino Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza

Pedro Souza/Atlético - 05/12/2021 Campeão brasileiro, o Atlético-MG teve sete jogadores no time ideal da Jovem Pan; Hulk foi eleito o craque de forma unânime



O Atlético-MG foi o grande campeão do Brasileiro 2021, praticando o futebol mais eficiente do país e erguendo o troféu com duas rodadas de antecedência. Como não poderia ser diferente, na votação feita por integrantes da equipe de esportes do Grupo Jovem Pan, o Galo sobrou na seleção do torneio, emplacando seis jogadores no time ideal. Além disso, o técnico Cuca foi escolhido como o melhor “professor” do campeonato e o atacante Hulk ganhou, de forma unânime, o status de melhor atleta da longa competição, encerrada na última quinta-feira, 9, com a realização da 38ª rodada.

Quem também se destacou na seleção feita pela Jovem Pan foi o Palmeiras, terceiro colocado do Nacional e mais uma vez campeão da Libertadores da América. Com três jogadores, o Verdão foi o segundo time que mais teve representantes na opinião dos profissionais de esportes da rádio. Os “intrusos” do time são do Flamengo, segundo colocado, e do RB Bragantino, que terminou na sexta colocação. Assim, a seleção da JP tem: Weverton (Palmeiras); Mariano (Atlético-MG), Júnior Alonso (Atlético-MG), Gustavo Gómez (Palmeiras) e Guilherme Arana (Atlético-MG); Jair (Atlético-MG), Zaracho/Nacho Fernández (Atlético-MG) e Raphael Veiga (Palmeiras); Artur (RB Bragantino), Michael (Flamengo) e Hulk (Atlético-MG). Treinador: Cuca (Atlético-MG). Craque do campeonato: Hulk (Atlético-MG).

Os meio-campistas Matías Zaracho e Nacho Fernández, vale ressaltar, receberam o mesmo número de votos e, portanto, acabaram empatados (mas a contagem para o Galo, neste caso, é de apenas um atleta). Mariano, Júnior Alonso, Guilherme Arana, Jair e Hulk, por outro lado, sobraram em suas respectivas votação. Na eleição, os nomes de João Victor (Corinthians), Gustavo Scarpa (Palmeiras), Renato Augusto (Corinthians) e Gabriel Barbosa (Flamengo) também foram lembrados por vários integrantes, mas não receberam votos suficientes para entrar na seleção. Já Hulk, artilheiro do Brasileirão, foi considerado o melhor jogador por todos os participantes. Cuca também levou com folga, mas viu Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, ser mencionado.

Veja quantos votos cada um recebeu:

Weverton (Palmeiras/goleiro) – 7 votos

Confira como os profissionais da Jovem Pan votaram:

Vampeta (comentarista) – Everson (Atlético-MG); Fagner (Corinthians), Natan (Atlético-MG), Júnior Alonso (Atlético-MG) e Guilherme Arana (Atlético-MG); Willian Arão (Flamengo), Jair (Atlético-MG), Nacho (Atlético-MG) e Raphael Veiga (Atlético-MG); Hulk (Atlético-MG) e Gilberto (Bahia). Técnico: Cuca (Atlético-MG). Craque do campeonato: Hulk (Atlético-MG).

Bruno Prado (comentarista) – Weverton (Palmeiras); Aderlan (RB Bragantino), Gustavo Gómez (Palmeiras), Júnior Alonso (Atlético-MG) e Guilherme Arana (Palmeiras); Ederson( Fortaleza), Allan (Atlético-MG) e Raphael Veiga (Palmeiras); Hulk (Atlético-MG), Michael (Flamengo) e Artur (RB Bragantino). Técnico: Vojvoda (Fortaleza). Craque do campeonato: Hulk (Atlético-MG).

Flavio Prado (comentarista) – Weverton (Palmeiras); Yago Pikachu (Fortaleza), Gustavo Gómez (Palmeiras), Léo Ortiz (RB Bragantino) e Guilherme Arana (Atlético-MG); Willian Arão (Flamengo), Nacho Fernández (Atlético-MG) e Raphael Veiga (Palmeiras); Artur (RB Bragantino), Hulk (Atlético-MG) e Bruno Henrique (Flamengo). Técnico: Cuca (Atlético-MG). Craque: Hulk (Atlético-MG).

Caíque Silva (setorista do Corinthians) – João Paulo (Santos); Mariano (Atlético-MG), João Victor (Corinthians), Júnior Alonso (Atlético-MG) e Guilherme Arana (Atlético-MG); Jair (Atlético-MG), Renato Augusto (Corinthians) e Zaracho (Atlético-MG); Artur (RB Bragantino), Michael (Flamengo) e Hulk (Atlético-MG). Técnico: Cuca (Atlético-MG). Craque: Hulk (Atlético-MG).

Pedro Marques (setorista do Palmeiras) – Everson (Atlético-MG); Mariano (Atlético-MG), Gustavo Gómez (Palmeiras), Júnior Alonso (Atlético-MG) e Guilherme Arana (Atlético-MG); Allan (Atlético-MG), Jair (Atlético-MG), Zaracho (Atlético-MG) e Raphael Veiga (Palmeiras); Michael (Flamengo) e Hulk (Atlético-MG). Técnico: Cuca (Atlético-MG). Craque: Hulk (Atlético-MG).

Diogo Mesquita (setorista do Santos) – João Paulo (Santos); Mariano (Atlético Mineiro), João Victor (Corinthians), Marcelo Benevenuto (Fortaleza) e Guilherme Arana (Atlético-MG); Arrascaeta (Flamengo), Edenilson (Inter) e Raphael Veiga (Palmeiras); Hulk (Atlético-MG), Michael (Flamengo) e Roger Guedes (Corinthians). Técnico: Vojvoda (Fortaleza). Craque: Hulk (Atlético-MG).

Nilson Cesar (narrador) – Weverton (Palmeiras); Mariano (Atlético-MG), Gustavo Gómez (Palmeiras), Júnior Alonso (Atlético-MG) e Guilherme Arana (Atlético-MG); Allan (Atlético-MG), Jair (Atlético-MG), Gustavo Scarpa (Palmeiras) e Raphael Veiga (Palmeiras); Hulk (Atlético-MG) e Michael (Flamengo). Técnico: Cuca (Atlético-MG). Craque: Hulk (Atlético-MG).

Fausto Favara (narrador) – Weverton (Palmeiras); Mariano (Atlético-MG), Jr Alonso (Atlético-MG), João Vítor (Corinthians) e Guilherme Arana (Atlético-MG); Renato Augusto (Corinthians), Andreas Pereira (Flamengo) e Allan (Atlético-MG); Artur (RB Bragantino), Michael (Flamengo) e Hulk (Atlético-MG). Técnico: Cuca. Craque: Hulk (Atlético-MG).

José Manoel de Barros (narrador) – Weverton (Palmeiras), Mariano (Atlético-MG), Nathan (Atlético-MG), Gustavo Gómez (Palmeiras) e Guilherme Arana (Atlético-MG); Jair (Atlético-MG), Zaracho (Atlético-MG), Raphael Veiga (Palmeiras) e Nacho Fernández (Atlético-MG); Hulk (Atlético-MG) e Gabigol (Flamengo). Técnico: Cuca (Atlético-MG). Craque: Hulk (Atlético-MG).

Daniel Lian (repórter) – Weverton (Palmeiras); Aderlan (RB Bragantino), Arboleda (São Paulo), Júnior Alonso (Atlético-MG) e Filipe Luís (Flamengo); Nacho Fernández (Atlético-MG); Raphael Veiga (Palmeiras) e De Arrascaeta (Flamengo); Hulk (Atlético-MG), Gabriel Barbosa (Flamengo) e Bruno Henrique (Flamengo). Técnico: Cuca (Atlético-MG). Craque: Hulk (Atlético-MG).

Rodrigo Viga (repórter) – Everson (Atlético-MG); Vanderson (Grêmio), Gustavo Gómez (Palmeiras), Júnior Alonso (Atlético-MG) e Guilherme Arana (Atlético-MG); Edenilson (Internacional), Raphael Veiga (Palmeiras) e Arrascaeta (Flamengo); Ademir (América-MG), Hulk (Atlético-MG) e Gabigol (Flamengo). Técnico: Abel Ferreira. Craque: Hulk (Atlético-MG).

Wanderley Nogueira (apresentador) – Weverton (Palmeiras); Mariano (Atlético-MG), Nathan (Atlético-MG), Gustavo Gómez (Palmeiras) e Guilherme Arana (Atlético-MG); Jair (Atlético-MG), Zaracho (Atlético-MG), Rafael Veiga (Palmeiras) e Nacho Fernández (Atlético-MG); Hulk (Atlético-MG) e Gabigol (Flamengo). Técnico: Cuca (Atlético-MG). Craque: Hulk (Atlético-MG).

Bruno Landi (produtor) – Everson (Atlético-MG; Yago Pikachu (Fortaleza), João Victor (Corinthians), Júnior Alonso (Atlético-MG e Guilherme Arana (Atlético-MG); Edenílson (Internacional), Renato Augusto (Corinthians) e Raphael Veiga (Palmeiras); Michael (Flamengo), Hulk (Atlético-MG) e Artur (RB Bragantino). Técnico: Vojvoda (Fortaleza). Craque: Hulk (Atlético-MG).

Márcio Reis (produtor) – João Paulo (Santos); Mariano (Atlético-MG), João Victor (Corinthians), Júnior Alonso (Atlético-MG) e Guilherme Arana (Atlético-MG); Edenilson (Internacional), Renato Augusto (Corinthians) e Raphael Veiga (Palmeiras); Michael (Flamengo), Bruno Henrique (Flamengo) e Hulk (Atlético-MG). Técnico: Cuca. Craque: Hulk (Atlético-MG).

Guilherme Silva (produtor) – João Paulo (Santos); Matheuzinho (Flamengo), Júnior Alonso (Atlético-MG), João Victor (Corinthians) e Guilherme Arana (Atlético-MG); Willian Arão (Flamengo), Jair (Atlético-MG), Zaracho (Atlético-MG) e Raphael Veiga (Palmeiras); Michael (Flamengo) e Hulk (Atlético-MG). Técnico: Vojvoda (Fortaleza). Craque: Hulk (Atlético-MG).