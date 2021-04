Atlético-MG empata com o Deportivo La Guaira em estreia na Libertadores

Luis Martinez e Matías Zaracho marcaram os gols da partida que terminou em 1 a 1

Reprodução/Twiter

O Atlético-MG empatou com o Deportivo La Guaira, da Venezuela, fora de casa, em sua estreia na fase de grupos da Copa Libertadores. O resultado deixa a equipe de Cuca em primeiro no Grupo H, empatado com o time venezuelano em pontos. América de Cali e Cerro Porteño, que completam a chave, se enfrentam mais tarde ainda nesta quarta-feira, 21. Quem abriu o placar foi o time da casa. Aos 20 minutos, Luis Martinez aproveitou falha da defesa do Galo e chutou no canto direito de Everson. O Deportivo ainda teve mais três boas chances no primeiro tempo, mas não aproveitou. No segundo tempo, também aos 20 minutos, Matías Zaracho aproveitou rebote e igualou a partida. Éverson fez uma grande defesa em lance de González e salvou o Atlético-MG de uma derrota. Na próxima rodada, o time mineiro recebe o América de Cali na terça-feira, 27, às 19h15 (horário de Brasília).