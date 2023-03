Atlético-MG faz 3 a 1 no Carabobo e avança para a terceira fase da Libertadores

Galo pega o vencedor de Millonarios x Universidad de Quito, que se enfrentam nesta quinta, e empataram por 0 a 0 na ida

HEDGARD MORAES/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Hulk marcou o primeiro gol da vitória do Galo contra o Carabobo



O Atlético-MG recebeu o Carabobo nesta quarta-feira, 1º, no Mineirão, pelo jogo de volta da segunda fase da Copa Libertadores e venceu por 2 a 1, avançando para a terceira fase. O Galo pega o vencedor de Millonarios e Universidad de Quito, que se enfrentam nesta quinta e empataram por 0 a 0 na ida. O primeiro tempo no Mineirão foi de altos e baixos para o time da casa. O Galo começou melhor e abriu o placar aos 16 minutos, com Hulk. Dois minutos depois, Paulinho ampliou. E o que parecia uma vitória fácil do Atlético, virou um drama. Isso porque o time tirou o pé e o Carabobo se lançou mais ao ataque, tendo três boas chances. Até que, nos acréscimos, Pernía chutou de longe e diminuiu. No início do segundo tempo, o Carabobo ficou com um a menos depois que Pernía levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Mesmo em vantagem numérica, o Atlético demorou para criar uma boa jogada. Só aos 27 minutos, Edenílson chutou no cantinho e ampliou para 3 a 1. O jogo ficou fácil para o Galo e aos 34, pênalti foi marcado para os atleticanos. Vargas foi para a cobrança e desperdiçou.