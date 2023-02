Atlético-MG faz jogo morno e empata com o Carabobo na segunda fase da Libertadores

Galo sofreu com desfalques importantes e não conseguiu passar por marcação forte dos venezuelanos

Reprodução/Twitter @LibertadoresBR Atlético-MG e Carabobo voltam a se enfrentar no dia 1º de março, no Mineirão



O Atlético-MG estreou nesta quarta-feira, 22, na Copa Libertadores 2023. O time mineiro enfrentou o Carabobo, da Venezuela, no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, e empatou em 0 a 0. Com desfalques importantes como Hulk, Vargas e Pavon, o Galo não fez uma boa partida. No primeiro tempo, sofreu muito com a marcação dos venezuelanos e não teve criatividade no ataque. Aos 26 minutos, o Carabobo teve a chance de abrir o placar, mas Everson fez uma grande defesa. No segundo tempo os mineiros melhoraram, e aí apareceu o goleiro Vachoux salvando os donos da casa em duas oportunidades. Paulinho ainda acertou a trave. A partida de volta será na próxima quarta-feira, dia 1º de março, no Mineirão. Quem vencer, avança para a fase de grupos da competição. Nesta quinta-feira, 23, o Fortaleza entra em campo contra o Deportivo Maldonado também pela Pré-Libertadores.