Atlético-MG oficializa contratação de Alexandre Mattos como diretor executivo

Reprodução Mattos e Sete Câmara assinaram contrato nesta quinta-feira



Alexandre Sette Camara, presidente do Atlético-MG, anunciou em seu Twitter que Alexandre Mattos é o novo diretor executivo de futebol do clube. Mattos tinha um pré-contrato com o Reading, da Inglaterra, mas sua transferência não foi efetivada.

O ex-dirigente foi eleito o melhor diretor de futebol do Brasil quando estava no Cruzeiro, em 2013 e 2014, quando a equipe foi bicampeã do Campeonato Brasileiro. Em 2015, assumiu o Palmeiras como diretor Executivo de Futebol, onde permaneceu até o fim de 2019. Mattos foi demitido em meio a uma crise do clube e protestos da torcida.

Na última semana, o clube anunciou a contratação do treinador Jorge Sampaoli, ex-Santos, e do goleiro Rafael, ex-Cruzeiro, que assinou por três temporadas.