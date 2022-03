Atlético-MG provoca São Paulo ao recordar lance entre Ronaldinho e Ceni no Dia Mundial da Água 

O Galo relembrou a famosa jogada ocorrida em uma partida da fase de grupos da Copa Libertadores de 2013

Reprodução/Twitter/@Atletico - 22/03/2022 Ronaldinho enganou Ceni na Libertadores de 2013



O Atlético-MG tratou de dar uma leve cutucada no São Paulo, nesta terça-feira, 22, no Dia Mundial da Água. Através das redes sociais, o Galo relembrou o famoso lance ocorrido em um jogo da fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2013, quando Ronaldinho Gaúcho aproveitou a paralisação da partida, se aproximou de Rogério Ceni e bebeu água da garrafa do então goleiro são-paulino. Logo na sequência, como muitos torcedores lembram, Marcos Rocha preparou para cobrar o lateral, R10 aproveitou a desatenção da defesa do Tricolor e recebeu a bola livre. Dominando rapidamente, o Bruxo cruzou para Jô abrir o placar. Os mineiros ganharam o duelo por 2 a 1.

Hoje é o Dia Mundial da Água hein, Massa? Não deixe de se hidratar e, se possível, aproveite para dar show em um jogo de Libertadores! 💦🥤🎩 pic.twitter.com/Riu0tbBOW4 — Atlético 😷 (@Atletico) March 22, 2022

Como o lance ficou marcado na memória de vários atleticanos, a equipe de redes sociais do Galo tratou de publicar uma foto do momento em que Ronaldinho recebe a garrafa de Ceni. “Hoje é o Dia Mundial da Água hein, Massa? Não deixe de se hidratar e, se possível, aproveite para dar show em um jogo de Libertadores!”, brincou a agremiação mineira. Na sequência daquela edição da Libertadores, vale lembrar, o Atlético-MG voltou a enfrentar o São Paulo, despachando os paulistas nas oitavas de final e continuando na competição até a conquista do título inédito. O Bruno, até os dias atuais, é tratado com carinho pela torcida – na última segunda-feira, ele completou 42 anos e foi parabenizado pelos mineiros. Já Ceni, por sua vez, é o atual técnico do conjunto são-paulino e tenta levantar seu primeiro caneco no comando do Tricolor no Paulistão – nesta terça-feira, ele dirige a equipe contra o São Bernardo, pelas quartas de final.