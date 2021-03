Atlético-MG renova com Diego Tardelli até o final de maio de 2021

Assim, o atacante terá todo o Campeonato Mineiro para mostrar serviço e tentar convencer a diretoria do Galo a permanecer até o fim da temporada

Reprodução/Atlético-MG Diego Tardelli renovou contrato com o Atlético-MG



O Atlético-MG anunciou na manhã desta terça-feira, 2, que optou por renovar o contrato de Diego Tardelli até o dia 31 de maio de 2021. Assim, o atacante terá todo o Campeonato Mineiro para mostrar serviço e tentar convencer a diretoria do Galo a permanecer até o fim da temporada. “Agora, uma rápida aula de História do Brasil: ‘Se é para o bem de todos e felicidade geral da Massa, digam ao povo que fico.’ Quem disse essa frase? Don Diego Tardelli”, informou o clube mineiro.

Tardelli retornou ao Atlético-MG para fazer a sua terceira passagem pelo clube no começo de 2020, depois de um mau momento vivido no Grêmio. No time de Minas Gerais, no entanto, o atacante sofreu uma grave lesão no tornozelo, ficando afastado dos gramados por cerca de nove meses. Agora, ele ganha um breve período para mostrar o seu valor e convencer o novo técnico, que ainda não foi contratado pela diretoria, a ficar.