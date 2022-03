Atlético-MG renova com Hulk até o fim de 2024: ‘Presente de aniversário’

Artilheiro do último Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, o atacante garantiu que fará mais gols com a camisa do Galo

VIVIANE MOREIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Hulk comemorando gol marcado com a camisa do Atlético-MG



O Atlético-MG anunciou na tarde desta quarta-feira, 16, que renovou contrato com Hulk até dezembro de 2024 – há ainda uma cláusula de prorrogação automática por mais um ano, até final de 2025. Através das redes sociais, o presidente Sérgio Coelho disse que o acordo trata-se de um presente de aniversário para comemorar os 114 anos do Galo, que se completarão no próximo dia 25. Craque do último Campeonato Brasileiro, quando foi fundamental para o bicampeonato do clube, o jogador que completará 36 anos em julho também celebrou a extensão de seu vínculo.

“Fala, Massa Atleticana! Estou passando aqui para agradecer todas as mensagens de carinho e de apoio que vocês me deram através das redes sociais. Quero dizer que estou muito grato e feliz de continuar fazendo parte dessa família. Espero levar muitas alegrias para todos vocês. Podem contar que vai ter muitos gols do homem ainda, hein?”, disse Hulk, no canal oficial do Atlético-MG. Contratado em janeiro de 2021, o atacante contabiliza 74 jogos no clube, contabilizando 53 participações em gols, sendo 42 bolas nas redes e 11 assistências para os companheiros. Até o momento, ele participou dos títulos da Supercopa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Mineiro.