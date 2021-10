Atlético-MG repudia críticas de dirigente do Flamengo: ‘O tempo de favorecimentos acabou’

Através do Twitter, um dirigente flamenguista pediu ao Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) uma punição ao Galo pela ira de dirigentes atleticanos contra a arbitragem na vitória diante do Santos

Reprodução/Twitter/@Atlético-MG Atlético-MG é o líder do Campeonato Brasileiro



O Atlético-MG publicou uma nota, na tarde desta sexta-feira, repudiando uma declaração do vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee de Abranches. Através do Twitter, o dirigente flamenguista pediu ao Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) uma punição ao Galo pela ira de dirigentes atleticanos contra a arbitragem na vitória diante do Santos, na última quarta-feira. Na ocasião, de acordo a súmula da partida, assinada pelo árbitro Paulo Roberto Alves Junior, mandatários do Galo, incluindo o diretor Rodrigo Caetano, teria desferido “chutes e socos” na porta da sala VAR.

Devido ao acontecimento, Rodrigo Dunshee solicitou nesta quarta a “perda do mando de campo e punição severa dos invasores/agressores”. O Galo, então, negou qualquer tipo de tentativa de invasão à sala do VAR. Além disso, na nota de repúdio, o clube mineiro afirmou que “o tempo de manobras extracampo e favorecimentos já acabou”. Líder do Campeonato Brasileiro, a equipe treinada por Cuca soma 56 pontos, onze a mais que o Rubro-Carioca, que tem duas partidas a menos.

Quando o clube mandante não proporciona segurança para o trabalho da arbitragem, qdo invadem ou tentam invadir a sala onde se pratica a arbitragem por vídeo, a consequência só pode ser uma: perda do mando de campo e punição severa dos invasores/agressores. Vamos aguardar o STJD. — Rodrigo Dunshee de Abranches (@roddunshee) October 15, 2021

Leia a nota do Atlético-MG na íntegra:

“O Clube Atlético Mineiro manifesta repúdio às seguidas declarações de dirigentes e lideranças do Flamengo, como a feita hoje, pelo vice-presidente geral e jurídico Rodrigo Dunshee, em sua conta no Twitter.

Nela, de forma dissimulada e ardilosa, ele afirma que dirigentes do Galo tentaram invadir a sala do VAR (no jogo Atlético x Santos, no último dia 13, no Mineirão), e pede punições ao Clube e aos dirigentes (a quem chama de agressores), em face dessa suposição.

É necessário que haja responsabilidade e bom senso nas manifestações de dirigentes, para que não se instale um clima de beligerância e acusações infundadas.

Não houve, por parte do diretor de Futebol do Galo, Rodrigo Caetano, qualquer tentativa de invasão à sala do VAR, tampouco de outro dirigente da nossa equipe. As afirmações são mentirosas e seus autores responderão pelos seus atos, no tempo próprio.

O Atlético agirá com firmeza contra todos que proferirem declarações mal-intencionadas, e que se prestam unicamente a prejudicar o bom desempenho esportivo do Galo.

O tempo de manobras extracampo e favorecimentos já acabou!

Pelo menos, é o que se espera!”