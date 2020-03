Atlético-MG se reúne com Alexandre Mattos em Belo Horizonte

Luis Moura/Estadão Conteúdo O último trabalho de Mattos no Brasil foi à frente do Palmeiras



Ex-dirigente de América, Cruzeiro e Palmeiras, Alexandre Mattos pode estar próximo de assumir o Atlético-MG. Segundo a imprensa mineira, o cartola se reuniu na tarde desta quinta-feira com Sérgio Sette Câmara, presidente do clube. O encontro durou mais de três horas.

Mattos tem contrato com o Reading, da Inglaterra, mas ainda não assumiu sua função no clube por questões relacionadas ao visto de trabalho. O clube inglês enfrenta também alguns problemas financeiros e dívidas acumuladas. O Galo estaria tentando se aproveitar desta brecha para poder contar com o cartola para a temporada.

Nesta semana, o clube anunciou a contratação do treinador Jorge Sampaoli, ex-Santos. Ele deve chegar a Belo Horizonte na sexta-feira, 6, e acompanhar o clássico contra o Cruzeiro, marcado para o próximo sábado, 7, das tribunas do Mineirão.

O ex-dirigente foi eleito o melhor diretor de futebol do Brasil quando estava no Cruzeiro, em 2013 e 2014, quando a equipe foi bicampeã do Campeonato Brasileiro. Em 2015, assumiu o Palmeiras como diretor Executivo de Futebol, onde permaneceu até o fim de 2019. Mattos foi demitido em meio a uma crise do clube e protestos da torcida.