Atlético Mineiro x Cruzeiro tem mais de R$ 45 mil ingressos vendidos

GIAZI CAVALCANTE/CÓDIGO19/ESTADÃO Torcida do Atlético-MG no Mineirão



A torcida do Atlético-MG irá lotar o Mineirão para o clássico contra o Cruzeiro, no próximo sábado (7), em confronto válido pela competição estadual. Hoje (5), o Galo anunciou que R$ 45.660 ingressos foram vendidos para a partida válida pela 8ª rodada.

Em má fase, o Atlético-MG não vence há cinco rodadas do Estadual, ocupa a quinta posição com 12 pontos e tenta se reabilitar no único torneio que lhe resta após a demissão de Rafael Dudamel. Para a vaga do venezuelano, a diretoria fechou com Jorge Sampaoli, que ainda não estará no banco de reservas do time.

A Raposa, por sua vez, garantiu classificação na Copa do Brasil nos pênaltis, na noite de ontem, diante do Boa Vista fora de casa. Já no campeonato regional, o time é o quarto colocado, com 14 pontos somados até então.

O clássico mineiro acontecerá após uma grande polêmica nos bastidores. Na última terça-feira (3), a Polícia Militar de Minas Gerais e a Federação Mineira de Futebol (FMF) proibiram o uso de material provocativo com a letra “B”, que faria alusão ao rebaixamento do Cruzeiro no Brasileirão.

Poucas horas depois, porém, a Polícia Militar de Minas Gerais tratou a decisão como um equívoco e esclareceu que o torcedor comum poderá entrar com camisas, balões e cartazes com a letra ”B”.