Aumento no número de casos da covid-19 ameaça Campeonato Russo

Federação adia jogos e clubes apelam para divisões de base para completar elenco

Divulgação Rostov, em partida do Campeonato: partida do clube teve jogadores juniores para completar o elenco



O Campeonato Russo voltou mesmo em meio à pandemia, mas o aumento de casos entre os jogadores está ameaçando a continuidade das partidas, que recomeçaram há uma semana. Por causa da covid-19, os clubes apelam para o uso das divisões de base nas partidas.

Nesta sexta, o Comitê Executivo da liga que organiza a competição confirmou que o jogo entre Orenburg e Krasnodar, que seria disputado amanhã, não acontecerá. Os anfitriões, vice-lanternas, têm seis casos de infecção, o que obrigará todo o elenco a se isolar.

O clube, sediado próximo á fronteira do Cazaquistão, solicitou o adiamento do compromisso, o que foi rejeitado pela falta de datas e chegou a cogitar escalar jogadores das divisões de base. A ideia não foi adiante por causa da pressão da organização.

O temor da liga que gere o Campeonato Russo é que se repita o que aconteceu na última sexta-feira, no primeiro jogo pós-paralisação. Com o elenco do Rostov em isolamento, os juvenis foram para a partida fora de casa com o Sochi e acabaram derrotados por 10 a 1.

A medida ainda não foi oficializada pela organização, mas o Orenburg deverá ser perdedor jo jogo com o Krasnodar por não comparecimento, o chamado W.O.

O Rostov, que sofreu a goleada que repercutiu em todo o mundo, como ainda tem jogadores passando por período de quarentena, já anunciou que voltará a utilizar jovens com faixa etária entre 16 e 17 anos, dessa vez para receber o Arsenal Tula.

A diretoria do clube garantiu que, apesar do revés por 10 a 1, apostará na base mais uma vez, apesar da pressão recebida pelos dirigentes do país. O mesmo acontecerá com o Dínamo de Moscou, que teve três jogadores do time principal dando positivo para teste do novo coronavírus, o que obrigou o confinamento de todo o grupo.

O clássico deste sábado contra o CSKA, time 11 vezes campeão nacional, também apostará em jovens em formação, que passaram os últimos meses sem realizar qualquer treino.

A expectativa é que a Federação Russa de Futebol nos próximos dias, obrigue todos os clubes a entrarem em isolamento até o fim do campeonato, para que a temporada possa ser concluída.

A medida está sendo negociada com o governo do país, mas ainda não houve qualquer acordo sobre mudança no regulamento da competição que permita a implantação.

Nesta sexta, o governo da Rússia anunciou que foram contabilizados mais de 6,8 mil casos de infecção pela covid-19, aproximadamente, o que eleva o total para 620.794. Nas últimas 24 horas, foram 173 mortes, fazendo a quantidade de óbitos no país subir para 8.781.

* Com EFE