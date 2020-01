Auxiliares de Tite vão acompanhar três jogos da Premier League na Inglaterra

Lucas Figueiredo/CBF

A seleção brasileira estreia em 2020 apenas em março, quando encara a Bolívia, no dia 26, e o Peru, dia 31, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Já de olho nesses confrontos, Matheus Bachi e César Sampaio, auxiliares de Tite, irão viajar para a Inglaterra e acompanharão três partidas da Premier League.

Segundo o GloboEsporte.com, os auxiliares de Tite irão assistir in loco as partidas entre Manchester City x Cristal Palace, Liverpool x Manchester United e Chelsea x Arsenal, entre os dias 18 e 21 de janeiro.

Os times escolhidos para serem acompanhados estão cheios de jogadores que já trabalharam com Tite. Ederson e Gabriel Jesus, do City, Alisson, Firmino e Fabinho, do Liverpool, por exemplo, são constantemente chamados pelo treinador. O jovem Gabriel Martinelli, do Arsenal, que já teve seu nome especulado na seleção italiana, também deve ser observado pelos auxiliares da seleção brasileira.