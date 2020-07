Governo de SC adia Avaí x Chapecoense após 14 testes positivos para covid-19

Número foi confirmado pela Superintendência de Vigilância em Saúde Estadual

Divulgação/Chapecoense Testes foram realizados pela Chape na última semana



Após o diagnóstico de 14 casos de covid-19 entre jogadores e funcionários, o governo de Santa Catarina ordenou o adiamento do jogo entre Avaí e Chapecoense, que aconteceria neste domingo, válido pelas quartas de final do Campeonato Catarinense.

Mais cedo, o Avaí divulgou que todos os testes realizados para o novo coronavírus no clube deram negativo. A Chapecoense, por sua vez, não confirmou o número de casos nem o nome dos profissionais infectados – o total de casos foi informado pela Vigilância em Saúde Estadual. Na sexta, o clube de Chapecó já havia anunciado que havia infectados no elenco, mas não revelou a quantidade.

“Uma das equipes teve 14 casos confirmados para covid-19 e será necessário afastamento de todos os atletas para seguir as medidas necessárias de proteção. A Secretaria de Estado da Saúde segue atenta a qualquer avanço de transmissão e essas medidas são tomadas para resguardar a saúde de todos”, diz trecho da nota divulgada pelo governo de Santa Catarina.

A partida aconteceria às 16h, na Ressacada, casa do Avaí em Florianópolis. Com o cancelamento, ainda restam três jogos neste domingo: Marcílio Dias x Criciúma, às 11h, Figueirense x Juventus, às 18h39, e Brusque x Joinville, às 21h. Todos são válidos pelas quartas de final do Campeonato Catarinense.

* Com Estadão Conteúdo