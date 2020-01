Bahia faz homenagem a Kobe Bryant e ação contra homofobia com número 24 na camisa

Divulgação/BahiaEC

O Bahia resolveu levantar duas bandeiras de uma vez e vai realizar uma homenagem ao astro da NBA, Kobe Bryant, falecido no último domingo (26), e uma ação contra a homofobia no mesmo momento. Um jogador do clube baiano vai entrar em campo nas três partidas desta semana vestindo a camisa 24.

O volante Flávio vai ser o primeiro a participar da ação, nesta terça-feira (28). O meio-campista vai entrar em campo com a camisa 24 para a partida contra o Imperatriz-MA, pela Copa do Nordeste. Já na quarta-feira (29), será a vez do meia Ramon, camisa 10 do Time de Transição, enfrentar o Bahia de Feira com o número 24 as costas pelo Campeonato Baiano.

“O futebol é um canal que pode servir para acentuar o que há de pior na nossa sociedade, como o racismo, as agressões, a violência e a intolerância, mas também pode servir de uma forma diferente – para espalhar cultura, afeto, sensibilidade, melhoria das relações humanas. Achamos que os clubes têm de escolher se serão canais de amor ou ódio. Escolhemos o amor”, afirmou o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani.

O clube baiano deixa claro que a ação também é uma homenagem a Kobe Bryant. Em um vídeo divulgado no Twitter, o Bahia postou uma bola de basquete e a bandeira do arco-íris, que representa a causa LGBTQ+, juntas.