Bangu e Vasco empatam em 2 a 2 em jogo marcado por polêmicas da arbitragem

Time da Colina teve jogador expulso logo aos cinco minutos do primeiro tempo; reta final da partida foi eletrizante, com um pênalti decisivo

LEONARDO ALVES DO PRADO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Lance da partida entre Bangu e Vasco da Gama, válida pela quarta rodada da Taça Guanabara, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, neste domingo, 28 de janeiro de 2024



Bangu e Vasco empataram em 2 a 2 neste domingo, 28, em jogo válio pela quarta rodada do Campeonato Carioca. A partida, realizada no estádio Mané Garrincha, em Brasília, teve dois jogadores expulso e emoção do começo ao fim, com polêmicas em relação à arbitragem. Apesar do melhor desempenho do time da colina no primeiro tempo, mesmo com um jogador a menos, já que Jair Rodrigues foi expulso aos cinco minutos após uma entrada em Ealney, o time não conseguiu segurar o Bangu na segunda rodada, que foi para cima do Vasco e, em determinados momentos da partida, chegou a ficar bem próximo de vencer o jogo.

O time da colina esteve à frente do placar por duas vezes, mas não conseguiu segurar o resultado e viu o Bangu empatar a partida, sengo o segundo gol marcado de pênalti e no minutos final do jogo. O empate deste domingo fez com que o Vasco deixasse a liderança, contudo, ainda segue invicto na competição, com dois empates e duas vitórias. Com o jogo de hoje, o Bangu conquistou seu primeiro ponto e saltou para a 10ª colocação da tabela de classificação. Também foram os primeiros gols que a equipe marcou na competição deste ano.

Na primeira etapa da partida, pode se dizer que só deu Vasco. O Bangu não levava nenhum perigo ao gol vascaíno e também pouco ficava com as bolas nós pés, enquanto a situação era totalmente diferente para o golerio Gabriel Leite, que foi exigido em várias jogadas devido ao domínio vascaíno. Antes mesmo do fim do primeiro tempo, o Vasco mexeu e mudou o time. Paulinho precisou ser substituído por lesão no joelho. O jogo foi para o intervalo empatado. Já segundo etapa, as alterações feitas por Ramón Diaz para deixar a equipe mais ofensiva surtiu efeito e logo aos dois minutos. Payet arrancou pelo meio e lançou para Piton na área, que deixou a bola na medida para Praxedes apenas empurrar para o gol.

Aos 10, a equipe de São Januário perdeu uma grande chance de ampliar. Mesmo com o domínio do Vasco ainda no começo do segundo tempo, uma falha do goleiro deu energia para o Bangu. Gabriel Canela chutou e a bola passou por baixo de Léo Jardim, deixando o jogo empatado. Aos 28, o Bangu quase virou com Cleyton, que arriscou de fora e a bola passou rente à trave. Aos 33 minutos o time de Moça Bonita passou perto de fazer o segundo gol, mas Léo Jardim se redimiu e evitou a virada. Os minutos finais da partida foram os mais emocionantes. O Vasco conseguiu encontrar o gol com Payet, após uma jogada que tinha iniciado a jogada. Contudo, a torcida vascaína nem teve muito tempo para comemorar, porque no lance seguinte o juiz deu pênalti de Medel em Lorran. João Maranhão foi para a cobrança e deixou novamente tudo igual, aos 58. E o jogo foi finalizado. Vasco volta a campo na quarta-feira, 31, diante do Nova Iguaçu. Já o Bangu visitar o Fluminense, também na quarta.