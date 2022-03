Barcelona goleia Real Madrid em jogo com maior público da história do futebol feminino

Ao todo, 91.553 pessoas compareceram ao Camp Nou para acompanhar o confronto de volta das quartas de final da Liga dos Campeões

Reprodução/Twitter/@FC Barcelona



O dia 30 de março de 2022 é histórico para o futebol feminino. Nesta quarta-feira, o Barcelona goleou o Real Madrid por 5 a 2, pela Liga dos Campeões, em jogo que registrou recorde de público na história da categoria. Ao todo, 91.553 pessoas compareceram ao Camp Nou para acompanhar o confronto de volta das quartas de final – na ida, as catalãs já haviam vencido as rivais por 3 a 1, na capital espanhola. A marca, desta forma, supera a final da Copa do Mundo de 1999, quando os Estados Unidos conquistaram o título vencendo a China nos pênaltis diante de 90.185 torcedores no estádio Rose Bawl, em Pasadena. Por clubes, o maior público de uma partida entre mulheres era de 60.739 pagantes, no duelo entre Atlético de Madrid e Barcelona, disputado no Wanda Metropolitano, em 2019, pelo Espanhol.

Agora, o atual campeão Barcelona enfrenta quem passar de Arsenal e Wolfsburg – no primeiro duelo, inglesas e alemãs empataram em 1 a 1. Do outro lado da chave, a Juventus encara o Lyon depois de ter ganhado por 2 a 1, na Itália. O vencedor medirá forças na outra semifinal com Bayern de Munique ou Paris Saint-Germain. No duelo de ida, realizado na Alemanha, as francesas triunfaram por 2 a 1. Fundada na temporada 2001/2002, a Liga dos Campeões feminina tem o Lyon, com sete títulos, como maior campeão. O Frankfurt é tetracampeão, enquanto Umeå IK (Suécia), Turbine Potsdam (Alemanha) e Wolfsbug possuem dois títulos cada. Duisburg (Alemanha), Arsenal (Inglaterra) e o Barcelona também já faturaram o torneio da Uefa.