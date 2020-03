Benfica oferecerá salário anual de R$ 25 milhões a Jorge Jesus, diz TV

Reprodução/Flamengo Jorge Jesus tem contrato somente até maio de 2020



O Benfica está disposto a investir pesado para repatriar o treinador Jorge Jesus. De acordo com a emissora “Correio da Manhã”, em notícia divulgada nesta quarta-feira (4), o clube português irá oferecer cerca de 10 milhões de euros (R$ 50 milhões) para contar novamente com o técnico, que tem vínculo com o Flamengo até maio deste ano.

Segundo a TV, Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, é quem mais deseja o regresso de Jesus, que comandou a equipe entre 2009 e 2015. O veículo de informação, por outro lado, disse que nem todos os conselheiros do clube apoiam esta ideia.

Campeão de cinco torneios (Libertadores, Brasileirão, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Taça Guanabara) no Rubro-Negro carioca, Jorge Jesus ainda não anunciou se irá renovar o seu contrato, mas disse que tomará uma decisão em breve.

Caso aceite a proposta do Benfica, o “Mister” irá ocupar a vaga de Bruno Lage, treinador que está sendo criticado em Portugal após deixar escapar a liderança do campeonato nacional.

Pelo Benfica, Jorge Jesus conquistou três vezes o Campeonato Português e cinco taças da Taça da Liga de Portugal.