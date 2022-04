Benzema e Rodrygo brilham, Real Madrid goleia e garante título espanhol

Vinícius Júnior não fez gol, mas deu assistência para o artilheiro francês; equipe tem 17 pontos de vantagem para o segundo colocado

GABRIEL BOUYS / AFP Rodrygo fez os dois primeiros gols do Real Madrid contra o Espanyol



O Real Madrid foi dominante e goleou o Espanyol por 4 a 0 neste sábado, 30, para garantir a conquista do título do Campeonato Espanhol da temporada 2021-22. A equipe de Carlo Ancelotti contou com o brilho de Rodrygo, que marcou os dois primeiros gols: no primeiro, após tabelar com Marcelo, e no segundo, aproveitando roubada de bola de Mariano Díaz para invadir a área, tirar do marcador e finalizar. Asensio marcou o terceiro e o artilheiro do torneio, Karim Benzema, não passou em branco, completando cruzamento de Vinícius Júnior para o gol. O Real Madrid chegou a 81 pontos, 17 a mais que o segundo colocado Sevilla, e não pode mais ser alcançado com quatro rodadas a serem disputadas. Foi o 35º título espanhol da história do clube, nove a mais que o segundo maior vencedor, o Barcelona. Os campeões já voltam a campo na próxima quarta, 4, quando jogam a partida da volta da semifinal da Liga dos Campeões contra o Manchester City – na ida, vitória do time inglês por 4 a 3.