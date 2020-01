Bilionário russo pretende comprar clube brasileiro; time da Série A é avaliado, diz site

Divulgação/PAOK

O bilionário russo Ivan Savvidis, um dos homens mais ricos do mundo, está de olho no futebol brasileiro. Segundo informações da Gazeta Esportiva, o empresário estaria disposto a investir parte de sua fortuna em um clube brasileiro.

Ivan Savvidis foi inspirado por seu filho, Giorgios Savvidis, a estudar a possibilidade de conversar com clubes que estejam interessados em uma parceria ou até mesmo a serem comprados em definitivo.

Segundo a Gazeta Esportiva, ainda não houve nenhuma conversa direta com clubes brasileiros, porém, alguns nomes já começam a ser estudados. Um deles é o Paraná Clube, tradicional equipe paranaense que está na Série B do Campeonato Brasileiro.

Uma segunda possibilidade é o Fortaleza Esporte Clube. O time cearense comandado por Rogério Ceni fez um excelente ano de 2019, se classificando para a Copa Sul-Americana e terminou com os títulos estaduais da Copa do Nordeste. O Leão vai disputar a Série A na temporada de 2020. A torcida teria sido um dos diferenciais para chamar a atenção do grupo russo.

A Gazeta Esportiva procurou as duas equipes, que disseram ainda não ter recebido qualquer contato da equipe do bilionário. Segundo a reportagem, a intenção é adquirir apenas um clube.

Ivan é dono do PAOK, da Grécia, desde 2013, quando adquiriu a equipe e sanou sua dívidas. O brasileiro Léo Jabá, ex-Corinthians, é um dos principais nomes da equipe grega.