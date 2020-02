Bolsonaro concede medalha a Neymar por ouro na Olimpíada de 2016

Reprodução/Twitter Bolsonaro postou foto ao lado de Neymar



Jair Bolsonaro (sem partido) concedeu uma homenagem aos atletas que fizeram história nas Olimpíadas representando a bandeira brasileira. Através de decreto, publicado pelo presidente da República na última quarta-feira (19), ficou decidido que 25 esportistas seriam condecorados, sendo o atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, um deles.

Campeão com a seleção de futebol masculino, Neymar foi fundamental na campanha no título inédito, conquistado em 2016, na cidade do Rio de Janeiro. Defendendo as cores do PSG, entretanto, o jogador não pôde comparecer à cerimônia realizada ontem no Palácio do Planalto, em Brasília.

Além de Neymar, outros atletas foram lembrados pelo Governo, como Arthur Zanetti (ginástica), Rodrigo Pessoa (hipismo), Natália Falavignia (taekwondo), Isaquias Queiroz (canoagem) e Lars Grael (vela). Eles e outros importantes esportistas foram condecorados com uma medalha.