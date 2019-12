Bolsonaro parabeniza Flamengo pelo vice-campeonato mundial

Isac Nóbrega/PR Jair Bolsonaro



O presidente da República, Jair Bolsonaro, parabenizou o Flamengo pelo vice-campeonato mundial, após a derrota para o Liverpool, por 1 a 0, na tarde deste sábado (21), na final do Mundial de Clubes.

“Não sou rubro-negro, mas torci muito pelo representante do Brasil na final do mundial de clubes. O Flamengo fez uma grande partida contra um dos times mais caros do mundo. Deu exemplo de garra, determinação e disciplina. Honrou sua camisa e sua história. PARABÉNS, FLAMENGO!”, escreveu Bolsonaro no Twitter.

Durante a manhã deste sábado, Bolsonaro recebeu um grupo de jornalistas para um café da manhã e posou para fotos com a camisa do Rubro-Negro.