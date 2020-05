Bolsonaro se reúne com presidentes de Vasco e Flamengo em Brasília

Reprodução Bolsonaro posa ao lado da comitiva do Flamengo que foi ao encontro



Os presidentes do Flamengo, Rodolfo Landim, e do Vasco, Alexandre Campelo, foram a Brasília nesta terça-feira (19) para um encontro com o presidente Jair Bolsonaro. O tema da reunião foi o retorno do futebol carioca no Distrito Federal.

No Rio de Janeiro, os clubes falam em “empecilhos” nas restrições impostas pelo município e pelo governo estadual para a retomada dos treinamentos. A ideia, então, é levar o trabalho para a capital do país. Há algumas semanas, o estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, foi oferecido aos clubes do Rio pela empresa administradora.

No início do mês, as diretorias dos dois clubes assinaram um documento junto à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) e outros clubes do estado defendendo a volta dos treinamentos. Apenas Fluminense e Botafogo se posicionaram contra o retorno.

Além dos cartolas e do presidente da República, o chefe do departamento médico rubro-negro, Dr. Márcio Tannure, que participou da elaboração do protocolo “Jogo Seguro” junto à Ferj, o senador Flavio Bolsonaro e Roberto Jefferson, presidente do PTB, participaram do encontro.