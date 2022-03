Botafogo anuncia a contratação do técnico português Luís Castro

Treinador de 60 anos estava no Al Duhail, do Catar, e chega com contrato de dois anos

Divulgação Luís Castro chega ao Botafogo com contrato de dois anos



O Botafogo confirmou nesta sexta-feira, 25, a contratação do técnico português Luís Castro. O treinador de 60 anos estava no Al Duhail, do Catar, e chega com contrato de dois anos. Luís Castro é o primeiro comandante do projeto de John Textor, que admiriu a SAF do Botafogo. Ele chega no próximo domingo, dia 27, ao Rio de Janeiro às 6h (horário de Brasília). “Luís Castro é o homem certo para o Botafogo. Altamente reconhecido por sua liderança e pelo desenvolvimento da Academia de Futebol do Porto, ganhou de alguns dos melhores times do mundo e, recentemente, venceu a Emir Cup com o Al-Duhail, Mister Castro sabe como construir times campeões. Ele é treinador, professor e um verdadeiro gentleman. Mas agora, como vocês sabem, ele foi escolhido pelo clube mais tradicional”, destacou John Textor. Além de Luís Castro, chegam ao time Vitor Severino (auxiliar), João Brandão (auxiliar), Daniel Correa (preparador de goleiros), Roberto Oliveira, Betinho (preparador físico) e Nuno Baptista (analista de desempenho).