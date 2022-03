Botafogo anuncia contratação de Philipe Sampaio, primeiro reforço da era John Textor

Formado nas categorias de base do Santos, o defensor atuou por oito temporadas no futebol europeu

Reprodução/Botafogo Philipe Sampaio é o novo reforço do Botafogo



O Botafogo anunciou na tarde desta quarta-feira, 9, o seu primeiro reforço desde que passou a ter o norte-americano John Textor como dono. Trata-se do zagueiro Philipe Sampaio, que estava no Guingamp, da França, e que assinou contrato válido por três anos. Formado nas categorias de base do Santos, o defensor atuou por oito temporadas no futebol europeu, passando pelos portugueses Tondela, Boavista e Feirense, além do Akhmat Grozny, da Rússia. Conhecido como “General” no time francês, Sampaio fez parte da linha defensiva que ficou 700 minutos seguidos sem levar gols.