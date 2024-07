Botafogo bate Inter, soma 7 jogos de invencibilidade e se mantém isolado no topo do Brasileirão

A equipe carioca chegou aos 39 pontos (em 18 jogos) aumentou para sete partidas consecutivas sua invencibilidade e acumulou cinco vitórias seguidas

MAX PEIXOTO / DIA ESPORTIVO / ESTADÃO CONTEÚDO Danilo, do Botafogo, disputa o lance com Wesley Ribeiro, do Internacional: foi o quarto consecutivo do time carioca sem sem levar gol



O Botafogo derrotou o Internacional por 1 a 0, na noite desse sábado (20), no estádio Nilton Santos, no Rio, e se manteve na liderança isolada do Campeonato Brasileiro. O gol foi de Luiz Henrique ainda no primeiro tempo. A equipe carioca chegou aos 39 pontos (em 18 jogos) aumentou para sete partidas consecutivas sua invencibilidade e acumulou cinco vitórias seguidas. E mais: foi o quarto jogo em sequência sem levar gol. O próximo jogo do Botafogo será na quarta-feira contra o São Paulo, no MorumBis. Já o Inter, que teve a estreia do técnico Roger Machado, acumulou oito jogos consecutivos sem ganhar somando duelos do Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. O clube gaúcho se manteve com 19 pontos (14 partidas). O Inter volta a jogar na terça-feira contra o Rosario Central pela Copa Sul-Americana. Terá de ganhar, após levar 1 a 0 na ida, na Argentina. No Brasileiro só volta a campo dia 29 diante do Bahia, em Salvador.

O jogo

Nos dez primeiros minutos apenas o Botafogo mostrou jogo ofensivo. Com uma marcação forte no campo de ataque, só a equipe carioca deu trabalho para o gaúchos. Aos 2 minutos, Tchê Tchê, da intermediária, lançou Júnior Santos, que partiu para a área e cruzou para Igor Jesus, que acabou cabeceando à esquerda do gol de Rochet. O goleiro colorado precisou fazer mais duas defesas ainda antes dos dez minutos. O Inter passou a ter menos trabalho quando Bruno Henrique avançou um pouco mais e o atacante Wesley passou a buscar mais a bola na intermediária. Mas ainda assim, foi a equipe carioca quem criou a primeira melhor oportunidade. Aos 26, o goleiro Rochet fez uma difícil defesa. Com vários jogadores à sua frente, conseguiu defender um chute rasteiro de Luiz Henrique. Quando o Botafogo começou a cruzar bolas aéreas passou a facilitar a vida da zaga do Inter. Somente após colocar a bola no chão, o time carioca voltou a ser perigoso. E, aos 38, em nova jogada rápida pela esquerda, Igor Jesus serviu de pivô para Cuiabano, que correu em direção à linha de fundo e cruzou forte rasteiro para Luiz Henrique chutar de esquerda no canto direito do gol de Rochet, abrindo o placar. Três minutos depois, Luiz Henrique, novamente, levou perigo ao chutar da entrada da área bem perto do canto direito do gol colorado. No segundo tempo, o Inter voltou tocando mais a bola, mas com pouca efetividade contra o gol carioca. O Botafogo permaneceu igual até os 10 minutos, quando Júnior Santos saiu com dores no tornozelo esquerdo e foi substituído por Tiquinho Soares. Sem a velocidade de Júnior Santos, os cariocas praticamente pararam de dar trabalho para a zaga gaúcha. A melhor chance colorada aconteceu somente aos 37, quando Hyoran, que havia acabado de entrar, recebeu lançamento, o goleiro John Victor saiu da área, mas o meia do Inter tentou encobriu e jogou para fora. Aos 50, John fez uma boa defesa em chute de fora da área de Gustavo Prado. Foi efetivamente a única defesa do goleiro carioca.

Publicado por Heverton Nascimento

*Com informações de Estadão Conteúdo