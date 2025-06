Botafogo demite Renato Paiva após ser eliminado pelo Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes

Clube, propriedade do americano John Textor, disse que a decisão foi comunicada ao treinador português na noite de domingo

O Botafogo anunciou na madrugada desta segunda-feira (30), a demissão treinador Renato Paiva pouco depois da eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes contra o Palmeiras. “O Botafogo informa que Renato Paiva não é mais técnico da equipe principal”, disse o clube carioca em uma mensagem no X. O clube, propriedade do americano John Textor, disse que a decisão foi comunicada ao treinador português na noite de domingo. “O clube agradece Paiva e seus auxiliares pelos serviços prestados ao Glorioso nos últimos meses – com destaque para a vitória histórica contra o Paris Saint-Germain, na Copa do Mundo de Clubes, e a classificação para as oitavas de final da Libertadores e Copa do Brasil”, acrescentou o clube. O Botafogo acrescentou que o próprio Textor e seu departamento de futebol já estão rastreando o mercado em busca do substituto de Paiva, que estava à frente da equipe desde fevereiro.

Paiva, ex-treinador do Toluca (México), assumiu a equipe após a saída de Artur Jorge, que conquistou a Libertadores e o Brasileirão de 2024. Na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, o Botafogo surpreendeu ao eliminar o Atlético de Madrid e avançar às oitavas de final junto com o PSG, a quem derrotou por um 1-0. O Botafogo acabou caindo nas oitavas de final contra o Palmeiras, que venceu o ‘Glorioso’ por 1 a 0 na prorrogação. Classificado para as oitavas de final da Libertadores de 2025, o Botafogo enfrentará a LDU, em 14 de agosto no Nilton Santos e viajará para a partida de volta uma semana depois. Enquanto isso, o ‘Fogão’ está em oitavo lugar no Brasileirão com 18 pontos em onze partidas disputadas, a seis pontos do líder, Flamengo, faltando 27 rodadas para o fim do campeonato.

