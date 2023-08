Botafogo e São Paulo terminam empatados na abertura do segundo turno do Brasileirão

Time da estrela solitária mantém com folga a liderança do campeonato; Tricolor está no meio da tabela

GERO RODRIGUES/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Di Placido e Gabriel Neves durante partida entre São Paulo e Botafogo, válida pela 20° Rodada Campeonato Brasileiro



Terminou no zero a zero a partida que inaugurou o segundo turno da edição deste ano do Campeonato Brasileiro. O jogo ocorreu neste sábado, 19, no estádio do Morumbi, em São Paulo. Botafogo continua na liderança isolada do Brasileirão, o time aguarda o resultado desta rodada para dimensionar a sua vantagem. Enquanto isso, o tricolor paulista está no meio da tabela. No primeiro turno, São Paulo chegou a registrar a maiora da posse de bola, porém o São Paulo não teve boa mira, e disparou muitos ataques para fora da área. O goleiro do Glorioso, Perri, não teve perigo. No segundo turno, o quadro se manteve estável, apesar da entrada dos titulares Calleri e Lucas Moura do São Paulo. Faltou para o Botafogo mais ataque durante toda a partida.