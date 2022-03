Botafogo oficializa venda da SAF para John Textor; veja detalhes

Através das redes sociais, o clube comemorou o acordo, que prevê o investimento de R$ 100 milhões do norte-americano nos próximos dias

Reprodução/Twitter/@Botafogo Acionista John Textor (d) e Presidente Durcesio Mello (e) assinam contrato visando a transferência do controle da Botafogo SAF



O Botafogo anunciou nesta quinta-feira, 3, a venda de 90% das ações da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) para o estadunidense John Textor. Através das redes sociais, o clube comemorou o acordo, que prevê o investimento de R$ 100 milhões do norte-americano nos próximos dias. “Estou muito grato por essa oportunidade, honrado pela confiança que depositaram em mim e cada vez mais apaixonado pela torcida do Botafogo. Estou muito orgulhoso de fazer parte dessa família: sou mais um escolhido. Vim para construir um time campeão e farei o meu melhor para isso. Vamos trabalhar todos os dias para levar o Botafogo de volta ao seu lugar na história”, destacou Textor.

Já o presidente Durcesio Mello, por sua vez, enalteceu a importância do Glorioso ter um dono. “Hoje é mais um dia histórico. O Botafogo, de tradições e glórias, agora vai também mirar o futuro com a certeza de que voltará a ser protagonista. A nossa gestão tem orgulho de ter encontrado um grande parceiro como o John Textor, um investidor sério, responsável, cuidadoso e que será um grande guardião do nosso futebol. Meus especiais agradecimentos a toda a equipe que foi e continua sendo incansável para concretizar essa operação. E também destacar o papel dos conselheiros, sócios e torcedores que reconheceram que esse caminho é o melhor para o Botafogo”, disse.

Com o acordo selado há semanas e a assinatura feita nesta quinta-feira, restam apenas a conclusão de trâmites burocráticos para a redação final, mas que não devem impactar no desfecho do negócio. Desta forma, o acionista John Textor inicia nesta quinta-feira e promete fazer grandes investimentos no Botafogo. Nas próximas semanas, o técnico português Luís Castro deve ser oficializado como novo comandante do time, enquanto alguns jogadores, como o o zagueiro Philipe Sampaio e o meia-atacante Lucas Piazon estão com negociações avançadas. No total, de acordo com o “Globoesporte.com”, o empresário investirá, no mínimo, R$ 400 milhões, conforme o cronograma inicial.