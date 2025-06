Botafogo perde para Atlético de Madrid, mas passa em segundo no ‘grupo da morte’ do Mundial

Time carioca até teve boas chances, mas acabou se rendendo no final da partida e pode pegar o Palmeiras nas oitavas

EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN Botafogo teve diversas chances perigosas, mas a sorte sorriu para os espanhóis



Atlético de Madrid e Botafogo disputaram a classificação no Grupo B do Mundial de Clubes da Fifa. Apesar da vitória do time espanhol por 1×0, a classificação ficou com o time carioca, que irá pegar o primeiro lugar do grupo A. Chegando aos 10 minutos do primeiro tempo, apenas o time do Rio de Janeiro atacava e pressionava, apostando nas descidas rápidas com Arthur pela direita. Em um belo passe de Igor Jesus, Savarino finalizou baixo procurando o canto esquerdo de Oblak, que defendeu bem frente a frente com o venezuelano. Em jogada ensaiada, Conor Gallagher recebeu sozinho na área e finalizou por cima do gol defendido por John. Após uma certa supremacia botafoguense, o Atlético começou a ficar mais com a bola. Os espanhóis, porém, pareciam estar sofrendo com o calor da Califórnia no meio do primeiro tempo. O time de Diego Simeone reclamava muito com o juiz mexicano César Ramos Palazuelos alegando a falta de marcação de faltas.

Chegando na casa dos 30 minutos, a partida foi paralisada no Rose Bowl para a hidratação, em um jogo que agora estava bem morno. Os times pareciam estar satisfeitos com o empate para o intervalo. Nos últimos minutos o Atlético chegou ao ataque com algumas chances perigosas, mas bem defendidas pelo time de Renato Paiva. Checagem de pênalti para o Atlético de Madrid, que não deu em nada porque foi marcada a falta por Alexander Sorloth antes do lance. Primeiro tempo 0x0.

A segunda etapa teve início com a entrada de Antoine Griezmann no time espanhol, no lugar de Gallagher. A mudança surtiu efeito, e o Atlético veio para cima. O Botafogo continuava explorando o contra-ataque pelos pés do camisa 7. Sorloth finalizou de cabeça e mandou para fora pelo lado direito do gol. Em mais um contra-ataque do time carioca, Cuiabano lançou Igor Jesus que finalizou forte, mas foi bem defendido por Oblak. As chances do Botafogo começaram a aparecer após modificações que deixaram mais espaços. Montoro chegou a finalizar com perigo, mas para fora. Aos 43 minutos do segundo tempo, dentro da área, Antoine Griezmann abriu o placar e sacramentou a vitória do Atlético, que foi eliminado mesmo assim, nos saldo de gols.

Como foi a partida

Muito barulho da torcida do Botafogo

Primeira descida de perigo é do Fogão, com boa bola de Arthur, cortada pela zaga

Vaias da torcida botafoguense para saída do Atlético

Barboza veio da zaga para finalizar em cima da zaga de Madri. Pressão do Botafogo

Savarino finaliza em cima de Oblak sozinho de frente para o gol

Mais uma saída de frente com Igor Jesus, que foi defendida com Oblak saindo do gol

Arthur finaliza de fora da área, desvia na zaga e quase encobre o goleiro do Alético

Gallagher finaliza por cima do gol botafoguense em jogada ensaiada

Finalização de Gregore por fora da rede após cobrança de falta

O calor, que nem estava tão quente assim (23º), parecia estar anestesiando os times

Chance de perigo com a finalização de Julian Alvarez para fora de frente com John

Checagem de pênalti para o Atlético de Madrid resulta em falta para o Botafogo

SEGUNDO TEMPO

Pressão inicial do time de Madri

Mais uma finalização de Sortloth para fora em cruzamento

Passe de Cuiabano para Igor Jesus bem defendida por Oblak

Chegada de Montoro, para fora

Gol de Antoine Griezmann após muita pressão de time espanhol

Gols

Antoine Griezmann, Atlético de Madrid, aos 43 minutos do segundo tempo

Próximos jogos

Atlético de Madrid, somente na próxima temporada

Botafogo, 28/06, às 13h, com adversário a definir