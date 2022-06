Botafogo perde para o Avaí e entra na zona de rebaixamento do Brasileirão

Catarinenses fizeram 1 a 0 no Nilton Santos no fechamento da 11ª rodada, nesta segunda-feira

DANIEL CASTELO BRANCO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Botafogo perde mais uma no Brasileirão e está na zona de rebaixamento



O Botafogo está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, 13, no fechamento da 11ª rodada, o Botafogo perdeu por 1 a 0 para o Avaí, no estádio Nilton Santos, e frustrou sua torcida. Este já é o quinto jogo sem vitória do Fogão no campeonato. A partida teve mais oportunidades do Botafogo, e a posse de bola foi bem igual. O gol saiu nos acréscimos do primeiro tempo com Kevin batendo falta perfeitamente. Os donos da casa ainda tiveram uma boa chance com Erison no segundo tempo, mas o empate não veio. Nos acréscimos, Bruno César foi expulso. O resultado coloca o Avaí em 10º lugar na tabela, enquanto os cariocas caem para 17º com 12 pontos, mesma pontuação do Flamengo que está em 16º. Na próxima rodada, o Botafogo recebe o São Paulo na quinta-feira, 16, às 16h (horário de Brasília) e o Avaí joga contra o Fortaleza no mesmo dia às 19h.