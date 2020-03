Botafogo repudia e lamenta caso de assédio no Nilton Santos

Reprodução/Twitter Torcedor do Botafogo filmou nádegas de uma mulher



O Botafogo se posicionou a respeito do episódio de assédio sexual de um torcedor contra uma torcedora do clube, na noite da última terça-feira (10), durante a partida contra o Paraná, no Estádio Nilton Santos. Em nota, o clube do Rio de Janeiro repudiou o caso e afirmou que não admitirá casos como esse em sua casa.

“O Botafogo repudia e lamenta o episódio envolvendo assédio na arquibancada do Estádio Nilton Santos, no jogo com o Paraná, pela Copa do Brasil. O posicionamento do Clube sobre o tema é muito claro: pede respeito às mulheres e jamais vai admitir que isso ocorra dentro de sua casa”, escreveu.

Em vídeo que circula nas redes sociais, um homem aparece filmando as nádegas de uma mulher em meio à vitória do Bota diante dos paranaenses. A cena viralizou e causou revolta de milhares de internautas.

O Glorioso também aproveitou para republicar um vídeo que foi postado no último domingo (8), data do Dia das Mulheres. Nele, torcedoras do Botafogo clamam por respeito: “Não nos dê parabéns. Nós queremos respeitos”, disseram.

Na publicação, vários seguidores do clube pediram que o homem seja identificado e banido pelo Alvinegro. O clube, entretanto, ainda não se manifestou nesse sentido.