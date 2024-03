Bragantino x Botafogo: Confira a transmissão ao vivo da Jovem Pan

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Campeonato Paulista

Bragantino e Botafogo disputam nesta quarta-feira, 13, uma vaga na fase de grupo da Libertadores. No jogo de ida, realizado no Rio de Janeiro, a equipe carioca venceu por 2 a 1, o que a coloca na vantagem na partida. Os times se enfrentam às 21h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Narração de José Manoel de Barros, comentários de Bruno Prado e reportagem de Guilherme Silva. A Jovem Pan apresenta ao vivo todas as emoções do duelo a partir das 21h. A partida também será transmitida em AM 620 e FM 100,9. A JP traz narração de Nilson César, comentários de Flávio Prado e reportagem de Guilherme Silva.