Brasil 0 x 1 Argentina: acompanhe aqui o minuto a minuto da final da Copa América

Aqui, você pode acompanhar a decisão da Copa América lance a lance

Reprodução/Twitter/@Copa America Argentina e Brasil fazem a final da Copa América



35′ – Teve coração! Di María fez a sua tradicional comemoração depois de ter aberto o placar no Maracanã.

34′ – Não passou! Neymar coloca força na batida na cobrança da falta, mas acerta a barreira.

33′ – CARTÃO AMARELO PARA PAREDES! Ederson faz boa reposição, Neymar recebe, dribla Otamendi e é derrubado por Paredes, que é punido com o cartão. Falta perigosa para o Brasil!

32′ – UHHH! Messi arranca por dentro, tira Marquinhos da jogada e bate ao lado do poste.

30′ – Argentina passa a ter mais a bola e frequentar o campo de ataque depois do golaço de Di María.

28′ – MAIS ARGENTINA! Di María recebe inversão, traz para o meio-campo e bate da entrada da área, mas acerta a defesa brasileira.

26′ – Lenda do futebol argentino, o ex-jogador Javier Macherano comemora o gol de Di María.

ANGEL DE MI VIDAAAA — Javier Mascherano (@Mascherano) July 11, 2021

25′ – Casemiro arrisca de fora da área, mas pega com pouca força e facilita para Emiliano Martínez, que defende sem dificuldades.

23′ – Torcedores da Argentina presentes no Maracanã vão fazendo a festa até o momento.

21′ – GOL DA ARGENTINA! E QUE GOLAÇO! Di María recebe lançamento de De Paul, domina e bate com categoria, encobrindo Ederson e tirando o zero do placar. Pintura do jogador do PSG!

20′ – Neymar discute com jogadores argentinos depois de ser derrubado em frente à área. O lance, porém, já estava parado por impedimento.

19′ – Emiliano Martínez! Richarlison chuta mascado de fora da área, mas a bola desvia na defesa Argentina. Atento, Martínez faz a defesa sem dificuldade.

18′ – BELO DESARME! Di María, bastante acionado até o momento, vai para cima de Fred, mas perde dividida com Fred. O ataque era promissor!

17′ – Neymar coloca o braço na nuca de De Paul e faz a falta no ataque do Brasil. Jogo muito pegado e com muitas faltas neste início de confronto!

15′ – Di María encara marcação dupla, tenta jogada individual e sofre desarme de Richarlison. No contra-ataque, Neymar é parado com falta por Leandro Paredes.

13′ – TRAVADO! Richarlison ajeita para Neymar dentro da área. O camisa 10 tenta o arremate com o pé direito, mas é bloqueado pela defesa argentina hora H.

12′ – Richarlison dá carrinho para evitar saída de bola, mas acerta a perna de Di María e faz falta de ataque.

10′ – Os dez minutos iniciais são de muita entrega e intensidade, mas nenhuma chance clara de gol.

09′ – Richarlison comete falta em De Paul ao tentar recuperar posse de bola no ataque do Brasil.

08′ – A taça da Copa da América está no Maracanã. Quem vai levar?

07′ – Lautaro Martínez tenta inversão para Di María na direita, mas Thiago Silva intercepta e impede avanço da Albiceleste.

05′ – Lo Celso faz longo lançamento para Acuña, que chega atrasado e comete falta em Danilo no campo ofensivo da Argentina.

04′ – Danilo tenta construir jogada pela direita, mas é desarmado. Na sequência, a Argentina não consegue dar prosseguimento e a bola sai pela lateral.

02′ – CARTÃO AMARELO PARA FRED! Volante brasileiro acerta a perna de Montiel e é advertido pelo árbitro.

01′ – Everton Cebolinha tenta escapada pela esquerda após passe de Paquetá, mas a bola sai pela linha de fundo. No recomeço, Brasil pressiona a saída de bola da Argentina.

COMEÇA O 1º TEMPO – A bola está rolando para a primeira etapa de Brasil x Argentina, pela final da Copa América

PRÉ JOGO – Já Argentina, que tenta sair de uma fila de 28 anos, vai a campo com: Emiliano Martínez; Montiel, Otamendi, Romero e Acuña; Paredes, De Paul e Lo Celso, Messi, Lautaro Martínez e Di María. Treinador: Lionel Scaloni.

PRÉ JOGO – Buscando o décimo título da Copa América, o Brasil vai a campo com: Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Neymar, Everton Cebolinha e Richarlison. Treinador: Tite