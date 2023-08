Brasil 0 x 0 Jamaica: Acompanhe minuto a minuto o terceiro jogo da seleção na Copa do Mundo Feminina

Partida acontece em Melbourne, na Austrália, e é válida pela terceira rodada do Grupo F

Thais Magalhães / CBF Brasil e Jamaica se enfrentam pela terceira rodada da Copa do Mundo Feminina



14′ – Tamires adianta muito e sai com bola e tudo pela linha de fundo.

13′ – O jogo é reiniciado na Austrália. Empate está favorecendo a seleção jamaicana.

11′ – Jogo parado para atendimento médico. Shaw está no gramado.

10′ – Adriana vai para cima, faz jogada individual e toca no meio da área… Ninguém do Brasil chega para completar.

09′ – Seleção brasileira segue com dificuldade para encontrar espaços na defesa jamaicana. Enquanto isso, torcida do Brasil presente no Estádio Rectangular de Melbourne apoia.

08′ – Pênalti? Debinha tenta passar pela marcação de Swaby, cai na área e fica sem a bola. Árbitra manda a partida seguir.

06′ – Antônia é acionada por Marta, recebe no fundo e cruza na área. Antes de Debinha concluir, Swaby afasta de cabeça.

05′ – Em contra-ataque, Shaw fica no mano a mano com Kathellen, mas não consegue passar pela zagueira do Brasil.

03′ – Bia Zaneratto leva para o fundo, para na marcação e ganha escanteio. Após cobrança de Debinha, defesa jamaicana tira o perigo da área.

02′ – Shaw arrisca de longe e não leva perigo para a defende brasileira. Primeiro chute da Jamaica no jogo.

01′ – A Jamaica também mexe: Cheyna Matthews sai para a entrada de Tiffany Cameron.

01′ – O Brasil muda: Sai Ary Borges para a entrada de Bia Zaneratto.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO – A bola volta a rolar na Austrália! Vamos, Brasil!

INTERVALO – Bia Zaneratto está no aquecimento e deve entrar na segunda etapa.

48′ – FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Placar segue zerado no Estádio Rectangular de Melbourne. Brasil precisa ganhar para avançar às oitavas de final.

47′ – Primeiro tempo do Brasil é marcado pelo alto número de passes errados. Apesar da pressão, seleção brasileira não criou tantas chances claras.

46′ – Lançamento de Antônia para Kerolin vai direto para os braços de Spencer.

45′ – Mais três minutos de acréscimos. Vamos aos 48!

44′ – Antônia recebe na direita, levanta na segunda trave e vê a defesa da Jamaica afastar. Pressão da seleção brasileira!

42′ – Marta recebe lançamento de Luana e desvia de cabeça dentro da área. Sem dificuldade, Spencer encaixa e fica com a bola.

41′ – Matthews deixa o cotovelo no rosto de Marta. Jogo parado.

40′ – No outro jogo do Grupo F, a seleção francesa abre 3 a 1 e vai confirmando a liderança da chave.

38′ – SPENCER! Belo passe por elevação de Ary Borges para Tamires. De primeira, lateral chuta forte, mas a goleira da Jamaica defende em dois tempos.

36′ – Quase! Debinha recebe bela enfiada de Marta, mas domina errado e desperdiça boa oportunidade.

35′ – Tira! Jamaica encaixa bom contra-ataque e quase consegue finalização perigosa dentro da área. Tamires afasta de qualquer maneira e alivia para o Brasil.

34′ – Marta leva pisão no meio-campo e fica sentindo. Rainha do Futebol, porém, permanece em campo.

33′ – Tamires recebe na esquerda e tenta cruzamento, mas para na marcação de Matthews.

31′ – Letícia! Goleira da seleção brasileira intercepta lançamento para Shaw e faz sua primeira boa participação no jogo.

30′ – Cartão amarelo! Matthews é advertida por retardar o reinício do jogo.

29′ – França vira o placar sobre o Panamá no outro jogo desta chave. Brasil permanece precisando de uma vitória para avançar às oitavas de final.

28′ – Marta avança em velocidade pela esquerda e cruza na primeira trave. Atenta, defesa jamaicana tira de qualquer maneira.

27′ – Antônia faz cruzamento com curva e venenoso, mas Spencer salta para ficar com a bola.

26′ – Partida reiniciada na Austrália.

24′ – Jogo parado novamente. Sampson recebe atendimento médico dentro de campo.

23′ – FORA! Tamires levanta na medida para Ary Borges na pequena área. Artilheira da seleção brasileira na Copa do Mundo, a meio-campista testa para fora, sem direção.

22′ – Luana erra inversão de jogo no meio-campo. A bola cai nos pés de Shaw, que não aproveita e sofre desarme de Ary Borges.

20′ – Na outra partida desta chave, a França empata com o Panamá. Combinação de resultados vai deixando o Brasil fora das oitavas de final.

19′ – QUE JOGADA! Após boa troca de passes envolvendo Debinha, Marta e Kerolin, a lateral Tamires solta uma bomba de dentro da área. Firme, Spencer defende sem dar rebote.

18′ – A bola volta a rolar no Estádio Rectangular de Melbourne.

16′ – Atendimento médico! Destaque da Jamaica, Shaw leva a pior após disputa com Antônia e fica sentindo dores. Jogo parado.

15′ – Sem perigo! Luana completa cruzamento de Adriana, mas desvia com pouca força e não incomoda a goleira Spencer.

13′ – Matthews empurra Adriana e comete falta de ataque. Posse de bola para o Brasil.

12′ – DEFENDEU! Adriana experimenta de fora da área, mandando direito nas mãos da goleira Spencer.

11′ – QUASE! Rafaelle avança desde o campo de defesa e serve Debinha, que passa pela marcação e serve Marta. A Rainha do Futebol tenta o chute de dentro da área, mas é bloqueada pelas jamaicanas.

10′ – Assim como na vitória contra o Panamá, a seleção brasileira tenta explorar bastante o lado esquerdo de seu ataque.

08′ – Ary Borges exagera na força do passe para Keroline e desperdiça ataque pelo meio-campo.

07′ – Brasil tem o domínio da posse de bola, mas encontra dificuldades para superar a marcação jamaicana nesses minutos iniciais.

06′ – Kathellen força lançamento na esquerda, mas erra jogada com Debinha.

04′ – UHHH! Marta recebe na área, avança e chuta com pouco equilíbrio. O arremate sai com pouca força, facilitando a defesa da goleira Becky Spencer.

03′ – Kerolin erra saída de bola, mas se recupera e consegue desarmar Khadija Shaw, a destaque da Jamaica

02′ – No mesmo horário, França e Panamá se enfrentam na outra partida da chave F. Surpreendentemente, as panamenhas já abriram o placar.

01′ – Brasil começa a partida em cima. Na primeira jogada, Tamires recebe de Marta na esquerda e levanta na área, mas defesa jamaicana tira para a lateral.

COMEÇA O JOGO: A bola começa a rolar em Melbourne! É jogo decisivo para a seleção brasileira feminina. Você acompanha tudo aqui no site da Jovem Pan.

PRÉ-JOGO: Na terceira posição do Grupo F, o Brasil tem 3 pontos e precisa vencer para avançar às oitavas de final. O empate basta para a classificação da Jamaica, que tem 4 pontos.

PRÉ-JOGO: Pela primeira vez nesta Copa do Mundo, a Rainha do Futebol começará uma partida como titular. Veja a escalação da seleção abaixo.

Formação! ✅ Escaladas para o nosso terceiro jogo na @FIFAWWC! Juntas em busca da classificação! 💪🇧🇷#PelaPrimeiraEstrela ⭐️ #emBRAza pic.twitter.com/L9lzIiI9pG — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) August 2, 2023

PRÉ-JOGO: Olá! Acompanhe o minuto a minuto o terceiro jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina! Brasil e Jamaica medem forças no Estádio Rectangular de Melbourne, na Austrália, nesta quarta-feira, 2. A bola rola a partir das 7 horas (de Brasília).