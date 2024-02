Brasil dá vexame, perde da Argentina e está fora de Paris-2024

Atual bicampeã olímpica, a seleção olímpica perdeu de 1 a 0 neste domingo

Rafael Ribeiro/CBF Ramon Menezes convoca Seleção Brasileira pré-olímpica



O futebol brasileiro não estará nos Jogos de Paris-2024. Atual bicampeã olímpica, a seleção deu mais um vexame no Pré-Olímpico de Caracas, na Venezuela, ao perder da Argentina por 1 a 0 neste domingo, 11, e deixar escapar a vaga na França. Com desempenho ruim desde a fase de grupos, a seleção brasileira de Ramon Menezes em nenhum momento demonstrou forças para alcançar um das duas vagas no quadrangular final. Além de perder para a arquirrival Argentina, que garantiu a vaga, foram mais duas derrotas nos sete jogos disputados em Caracas, diante de Venezuela (3 a 1) e Paraguai ( 1 a 0).

*Com Estadão Conteúdo