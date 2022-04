Brasil derrota Argentina com talento de palmeirenses e vence torneio sub-17 na França 

Jogadores das categorias de base do Verdão , Endrick e Luís Guilherme marcaram os gols da seleção na final

Jogadores da seleção brasileira sub-17 se abraçam



A seleção brasileira sub-17 sagrou-se campeã do Torneio de Montaigu, disputado na França, ao derrotar a Argentina por 2 a 1 na tarde desta segunda-feira, 18. Jogadores das categorias de base do Palmeiras, Endrick e Luís Guilherme marcaram os gols do Brasil na final. Agustín Ruberto, formado pelo River Plate, fez de voleio o único tento dos argentinos. A Canarinho, assim, despede-se da competição com uma campanha quase perfeita, acumulando triunfos sobre Argentina, Inglaterra e México, além de um empate com a Holanda.

Na grande decisão sul-americana, o Brasil começou na frente ao marcar com Endrick logo no primeiro minuto. Lançado por Luís Guilherme, a joia palmeirense ganhou do marcador na velocidade, dividiu com o goleiro e viu a bola entrar. Aos 12 minutos, no entanto, Agustín Ruberto virou um voleio com pouco ângulo, deixando tudo igual em território francês. Ainda na etapa inicial, aos 39 minutos, Luís Guilherme converteu penalidade e recolocou a seleção brasileira na frente. Na segunda etapa, o confronto foi bem aberto, com chances claras dos dois lados, mas sem nenhuma bola na rede. Já no fim do jogo, alguns atletas brasileiros e argentinos se estranharam, protagonizando uma briga generalizada.