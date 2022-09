Brasil domina, supera África do Sul com facilidade e conquista sétima vitória consecutiva 

Geyse, Adriana e Tamires marcaram no amistoso disputado no Orlando Stadium, em Johanesburgo

Reprodução/Twitter/@SelecaoFeminina Geyse marcou na vitória da seleção brasileira contra a África do Sul



A seleção brasileira feminina não teve dificuldade para vencer a África do Sul por 3 a 0, na tarde desta sexta-feira, 2, em amistoso disputado no Orlando Stadium, em Johanesburgo. Mesmo sem empolgar e cometendo alguns erros na troca de passes, o Brasil conseguiu construir a vitória com gols de Geyse, Adriana e Tamires. Com o resultado, as comandadas de Pia Sundhage alcançaram a sétima vitória consecutiva – as outras seis foram obtidas na campanha do título da Copa América. Agora, as atuais campeãs continentais da América do Sul e da África voltam a medir forças na próxima segunda-feira, 5, mais uma vez a partir das 13 horas (de Brasília). O duelo será o último da equipe nacional nesta temporada. Em 2023, as brasileiras vão em busca do título inédito da Copa do Mundo.