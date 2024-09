Brasil enfrenta Paraguai em Assunção buscando melhorar futebol apresentado nas Eliminatórias

Com mudanças, Endrick deve começar o jogo entre os titulares, no lugar de Luiz Henrique; Rodrygo, assim, jogará pelo lado direito do ataque

MAURO FANHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO O Paraguai perdeu apenas um de seus últimos cinco jogos em casa contra o Brasil pelas Eliminatórias, mas está mal colocado na tabela



A seleção brasileira derrotou o Equador na última sexta-feira (6), melhorou sua posição na tabela das Eliminatórias e tirou um peso de si. Mas continua a cobrança por um futebol muito melhor do que tem jogado o time comandado por Dorival Júnior. A equipe tem mais uma oportunidade para evoluir e mostrar mais nesta terça-feira, quando visita o Paraguai em Assunção. A bola rola às 21h30 (de Brasília) e o duelo é válido pela oitava rodada do torneio classificatório. Com o triunfo sobre o Equador, o Brasil saltou do sexto para o quarto lugar na tabela das Eliminatórias Sul-Americanas, chegou aos 10 pontos e encerrou uma série de quatro jogos sem vitória. A vitória é importante, mas foi conquistada sem brilho algum.

A performance não mudou em relação à Copa América. Foi ruim e entediante o desempenho da seleção diante dos equatorianos, contra os quais os comandados de Dorival Júnior pouco criaram. A expectativa é de que o cenário mude no Defensores del Chaco diante do Paraguai, um rival mais frágil, mas que tem razoável capacidade de competir jogando em sua casa. “Tem alguns jogos hoje que são complicados, ainda mais aqui no Brasil. Algumas seleções chegam com esquema defensivo muito fechado. O Equador, por exemplo, veio com linha de cinco, tirando a liberdade dos pontas”, justificou o volante André, titular no duelo com os equatorianos.

Criticado, o cauteloso Dorival fez uma mudança no ataque da seleção brasileira para a segunda partida desta Data Fifa, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Endrick deve começar o jogo no Paraguai entre os titulares, no lugar de Luiz Henrique. Rodrygo, assim, jogará pelo lado direito do ataque. Ele jogou mais centralizado na vitória sobre o Equador, por 1 a 0, na sexta-feira, na capital paranaense. De qualquer forma, ele divide as armações das jogadas com Lucas Paquetá. Na ponta esquerda permanece Vini Jr., que não consegue repetir com a camisa amarelinha as atuações de brilho pelo Real Madrid que o puseram na lista dos melhores do mundo.

“É um novo ciclo, temos muito a melhor. Somos um time jovem e de muita qualidade. A partir do momento em que estivermos entrosado em campo, as coisas vão fluir melhor”, acredita o zagueiro Gabriel Magalhães. “Futebol hoje não é só jogar bonito, é resultado. Vai ter jogo que você vai ganhar de 1 a 0 sem jogar bem e vai ter jogo que você vai jogar bem e não ganhar. Isso é o futebol.” O Paraguai perdeu apenas um de seus últimos cinco jogos em casa contra o Brasil pelas Eliminatórias, mas está mal colocado na tabela. São seis pontos e o sétimo lugar para a seleção treinada pelo argentino Gustavo Alfaro, que estreou no comando da equipe com empate com o Uruguai. “Temos um material muito bom para levar adiante”, considera o otimista treinador, que comandou a Costa Rica na última Copa América.

