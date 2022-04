Brasil enfrenta Suíça, Sérvia e Camarões na primeira fase da Copa do Mundo de 2022; confira os grupos 

Seleção estreará contra os sérvios no dia 24 de novembro, fará o segundo duelo com os suíços e encerrará diante dos camaroneses; Catar e Equador abrem o torneio

Pawel Kopczynski/Reuters Sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo 2022 foi realizado nesta sexta-feira, 1º de abril



A Fifa realizou nesta sexta-feira, 1º, o sorteio da primeira fase da Copa do Mundo 2022, que será disputada entre 21 de novembro e 18 de dezembro deste ano, no Catar. Maior campeão com cinco títulos, o Brasil ficou na chave G e terá pela frente Suíça, Sérvia e Camarões. A equipe de Tite estreará contra os sérvios no dia 24 de novembro, fará o segundo duelo com os suíços e encerrará diante dos camaroneses. Já a atual campeã França, uma das candidatas ao título e que conta com Kylian Mbappé, Karim Benzema e Antoine Griezmann, irá enfrentar Dinamarca, Tunísia e Austrália, Peru ou Emirados Árabes. Lembrando que apenas os dois melhores de cada grupo avançam às oitavas de final. A estreia do torneio, por sua vez, será entre Catar e Equador.

Em evento realizado em Doha, as seleções foram divididas em quatro potes, conforme o ranking da Fifa – o Catar foi um dos cabeças de chave por ser o país sede. Para definir os oito grupos, no entanto, a entidade impôs algumas restrições. Por exemplo, com exceção da Europa, nações do mesmo continente não puderam ser distribuídos na mesma chave. Além disso, era possível no máximo dois europeus por grupo, sendo cinco com dois europeus, e três com um. Vale lembrar os últimos três classificados para a Copa do Mundo sairão de jogos em confronto único em junho, sendo eles: Costa Rica x Nova Zelândia, País de Gales x Escócia/Ucrânia e Peru x Austrália ou Emirados Árabes.

Confira os grupos da Copa do Mundo 2022