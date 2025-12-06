Jovem Pan > Esportes > Futebol > Brasil estreia em Nova York na Copa do Mundo de 2026

Brasil estreia em Nova York na Copa do Mundo de 2026

Seleção Brasileira enfrentará Marrocos, Haiti e Escócia, pelo Grupo C da maior competição de futebol do mundo

  • Por Fernando Keller
  • 06/12/2025 15h29
Rafael Ribeiro/CBF Jogadores da seleção brasileira celebram gol na vitória por 4 a 0 sobre a Coreia do Sul, em amistoso disputado em Seul Essa será a primeira Copa com 48 seleções

A Seleção Brasileira conheceu neste sábado (6) os locais e horários em que jogará na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O Brasil, que está no Grupo C, enfrentará o Marrocos, às 19h (de Brasília) em Nova York, no MetLife Stadium. Partida será no dia 13 de junho, sábado.

Depois, o Brasil pega o Haiti na Filadélfia, no Lincoln Financial Field, às 22h de Brasíla do dia 19 de junho, sexta-feira. Já na terceira rodada, o time do italiano Carlo Ancelotti encerra sua participação na Fase de Grupos contra a Escócia em Miami, no Hard Rock Stadium, às 19h de Brasília do dia 24 de junho, quarta-feira.

VEJA OS GRUPOS

  • Grupo A: México, África do Sul, Coreia do Sul, Europa D (República Tcheca, Irlanda, Dinamarca ou Macedônia do Norte);
  • Grupo B: Canadá, Europa A (Itália, Irlanda do Norte, País de Gales ou Bósnia), Catar, Suíça;
  • Grupo C: Brasil, Marrocos, Haiti, Escócia;
  • Grupo D: Estados Unidos, Paraguai, Austrália, Repescagem da Europa C;
  • Grupo E: Alemanha, Curacao, Costa do Marfim, Equador;
  • Grupo F: Holanda, Japão, Repescagem da Europa B, Tunísia;
  • Grupo G: Bélgica, Egito, Irã, Nova Zelândia;
  • Grupo H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita, Uruguai;
  • Grupo I: França, Senegal, Repescagem da Fifa 2, Noruega;
  • Grupo J: Argentina, Argélia, Áustria, Jordânia;
  • Grupo K: Portugal, Repescagem da Fifa 1, Uzbequistão, Colômbia;
  • Grupo L: Inglaterra, Croácia, Gana, Panamá.

