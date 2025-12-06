Brasil estreia em Nova York na Copa do Mundo de 2026

Seleção Brasileira enfrentará Marrocos, Haiti e Escócia, pelo Grupo C da maior competição de futebol do mundo

Rafael Ribeiro/CBF Essa será a primeira Copa com 48 seleções



A Seleção Brasileira conheceu neste sábado (6) os locais e horários em que jogará na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O Brasil, que está no Grupo C, enfrentará o Marrocos, às 19h (de Brasília) em Nova York, no MetLife Stadium. Partida será no dia 13 de junho, sábado.

Depois, o Brasil pega o Haiti na Filadélfia, no Lincoln Financial Field, às 22h de Brasíla do dia 19 de junho, sexta-feira. Já na terceira rodada, o time do italiano Carlo Ancelotti encerra sua participação na Fase de Grupos contra a Escócia em Miami, no Hard Rock Stadium, às 19h de Brasília do dia 24 de junho, quarta-feira.

VEJA OS GRUPOS